Pompeo: Sanksi akan Bantu Capai Denuklirisasi Korea Utara

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan keyakinannya pada hari Senin (29/4/19) bahwa kelanjutan sanksi ekonomi akan membantu Korea Utara mencapai denuklirisasi.Pompeo membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pembicaraan yang diadakan oleh The Hill, sebuah kantor berita AS, ketika ditanya apakah KTT Korea Utara-AS yang ketiga kemungkinan akan terjadi pada musim panas ini.Meskipun dia menyatakan bahwa dia tidak tahu apakah pertemuan tersebut dapat diadakan hingga saat itu, namun dia menjelaskan bahwa AS ingin memastikan bahwa pihaknya telah menciptakan kondisi yang diperlukan untuk kemajuan substansial yang harus dibuat jika kedua pemimpin bertemu kembali.Pompeo menambahkan, dia yakin dengan sikap AS yang terus menerapkan tekanan ekonomi pada Korea Utara, akan menjadi kesempatan untuk membuat Korea Utara melakukan denuklirisasi.Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia dan timnya telah mengunjungi Rusia dan China serta sekutu AS, Korea Selatan dan Jepang untuk berkoordinasi dan mengembangkan kerja sama global untuk memecahkan isu Korea Utara.