Film Korea Selatan 'Extreme Job' akan Dibuat Ulang Versi Hollywood

Photo : YONHAP News

Media AS melaporkan pada hari Senin (29/4/19) bahwa sebuah film Korea Selatan berjudul 'Extreme Job' akan dibuat ulang dalam versi Hollywood.Film 'Extreme Job' akan dibuat versi Hollywood bersama CJ Entertainment, Korea Selatan, dan Universial Studio, AS dan aktor Kevin Hart akan mengikuti produksi film tersebut.Film komedi ini berkisah tentang sebuah tim detektif narkoba beranggotakan lima orang yang menyamar di sebuah toko ayam goreng untuk memberantas kelompok kriminal.Sementara itu, film Korea Selatan lainnya, berjudul 'The Gangster, The Cop, The Devil' juga ada kemungkinan untuk dibuat ulang dalam versi Hollywood.Produsen film 'The Gangster, The Cop, The Devil' di Korea Selatan pada hari Selasa (30/4/19) menyampaikan bahwa pihak AS tengah mempertimbangkan pembuatan ulang film Korea Selatan secara positif.Film tersebut telah diundang dalam pemutaran tengah malam dalam 'Festival Film Internasional Cannes ke-72', dan juga telah diekspor ke 104 negara, termasuk AS, Kanada, Jerman, Perancis, Australia dan China.