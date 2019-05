Impor Minyak Iran ke Korsel Dihentikan Hari Kamis

Photo : YONHAP News

Impor minyak produk Iran ke Korea Selatan dihentikan pada hari Kamis (2/5/19) pukul 01:00 siang, sejalan dengan sanksi AS terhadap pengembangan nuklir Iran.Larangan impor minyak produk Iran telah diputuskan pada bulan November tahun lalu. Sebanyak delapan negara, termasuk Korea Selatan dan China harus menghentikan impor minyak Iran mulai hari Kamis ini, setelah mengakhiri masa pengecualian sanksi itu selama enam bulan terakhir.Pemerintah Korea Selatan telah mengadakan pembicaraan dengan pihak AS untuk memperpanjang masa pengecualian sanksi itu. Namun, AS telah menyampaikan posisinya untuk menolak perpanjangan tersebut pada tanggal 22 April lalu.Para pebisnis industri petrokimia Korea Selatan tengah berupaya mencari importir alternatif, namun tampaknya kenaikan biaya bahan baku untuk sementara waktu tidak dapat dihindari.