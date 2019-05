Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Kemungkinan Berkunjung ke Korea Selatan Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Otoritas pemerintah Korea Selatan dan AS dilaporkan tengah melakukan koordinasi tahap akhir mengenai jadwal kunjungan Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara ke Seoul minggu depan untuk membahas masalah nuklir Korea Utara.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri di Seoul mengatakan pada hari Rabu (1/5/19) bahwa Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun akan mengunjungi Seoul dan bertemu dengan mitranya di Korea Selatan Lee Do-hoon.Keduanya diharapkan akan menggelar pertemuan kelompok kerja antara Korea Selatan dan AS untuk membahas cara pembukaan kembali dialog antara Korea Utara dan AS.Biegun dan Lee juga diperkirakan akan mendiskusikan rencana Seoul yang tertunda untuk memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 8 juta dolar AS kepada Korea Utara, yang ditetapkan pada bulan September 2017.