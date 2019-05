Media Propaganda Korut Kritik Latihan THAAD Pasukan AS di Korsel

Photo : YONHAP News

Media propaganda Korea Utara mengkritik Amerika Serikat melakukan latihan sistem pertahanan rudal berbasis darat (THAAD) di pangkalan pasukan AS di Pyeongtaek, Korea Selatan.Salah satu media propaganda di Korea Utara, Uriminzokkiri dalam tulisannya pada hari Jumat (3/5/19) mengecam bahwa latihan THAAD yang dilakukan AS baru-baru ini merupakan perbuatan provokatif yang merusak suasana damai yang telah dibentuk dengan sulit di Semenanjung Korea, dan juga menjadi pembohongan bagi Korea Utara.Media itu menambahkan AS membawa THAAD untuk melawan ancaman rudal Korea Utara, namun itu merupakan senjata untuk menyerang Korea Utara dan negara sekitarnya.Korea Utara menuntut jika mengharapkan perdamaian di Semenanjung Korea dengan sungguh-sungguh, AS harus mengeluarkan THAAD dari Korea Selatan dan menghentikan semua aksi bermusuhan.Pasukan AS melakukan latihan pemasangan peluru tiruan pada peluncur THAAD di pangkalan Pyeongtaek bulan lalu dan mengunggah foto-foto terkait pelatihan tersebut ke SNS.