BTS Guncang Stadiun Rose Bowl AS

BTS memulai konser stadium 'LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF' di Stadiun Rose Bowl, Amerika Serikat.Stadiun yang dipenuhi 60.000 penonton itu berguncang sepanjang 150 menit, dan BTS membangitkkan energi penonton dengan koreografi kompak khas BTS.BTS memulai konser dengan lagu 'Dionysus' yang dirilis di album terbaru mereka 'Map of the Soul:Persona' dan dilanjutkan dengan 'Not Today.'Stadiun Rose Bowl sebenarnya berkapasitas 90.000 kursi, namun mengecualikan kursi yang tidak dapat melihat panggung dan juga demi keamanan, tiket yang dijual hanya 60.000 lembar. Pada awalnya, BTS direncanakan menggelar konser di Rose Bowl hanya satu hari, namun tiket langsung terjual habis, maka mereka memutuskan untuk menambahkan konser satu hari lagi. Selain di Rose Bowl, konser di negara lain pun masing-masing ditambah satu hari lagi.Para fans menikmati konser sambil menyanyikan lirik dalam bahasa Korea dan juga meneriakkan 'fan chant' khas pecinta BTS, ARMY. Perhatian juga ditujukan pada selebriti Amerika Serikat seperti Nick Jonas dan Khalid yang turut menonton konser di Rose Bowl.Lebih khusus lagi, BTS naik panggung dengan memakai baju yang didesain oleh 'DIOR', kali pertama untuk artis pria.BTS yang terus mencatat sejarah baru sebagai boy band Korea, akan melanjutkan konser mereka di Rose Bowl ke Soldier Field, Chicago, Metlife Stadium, New Jersey, lalu terbang ke Brazil, Wembley Inggris dan negara lainnya.