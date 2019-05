Pangsa Pasar Hyundai dan Kia di AS Capai Titik Tertinggi 2 Tahun

Pangsa pasar AS gabungan produsen mobil terbesar Korea Selatan, Hyundai Motor dan afiliasinya, Kia Motor, mencapai titik tertinggi dua tahun didukung penjualan tinggi SUV.Menurut sumber industri pada hari Senin (6/5/19), gabungan Hyundai dan Kia meraih 8,2% pangsa pasar mobil AS pada bulan April, tertinggi sejak April 2017.Baik Hyundai Motor dan Kia mengalami kenaikan pangsa pasar AS sebesar 0,4 persen poin, menjadi 4,3% dan 3,9 persen masing-masing pada bulan lalu.Kenaikan ini disebabkan oleh efek basis yang tinggi dan penjualan kuat SUV Telluride, dengan penjualan bulanan melebihi 5 ribu unit untuk bulan kedua berturut-turut.Terlepas dari kinerja kuat di AS, penjualan di pasar lain tetap rendah bagi kedua produsen mobil tersebut.Termasuk di AS, Hyundai menjual sekitar 297 ribu unit di luar negeri bulan lalu, turun 9,3% dalam setahun. Penjualan luar negeri Kia bulan lalu juga turun 2,5% dalam setahun, menjadi 185.700 unit.