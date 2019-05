Korea Selatan dan AS Kembangkan Bersama Muatan Roket untuk Pendaratan di Bulan

Photo : YONHAP News

Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea Selatan mengatakan pada hari Kamis (7/5/19) telah melakukan upacara penandatangangan nota kesepahaman antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) untuk bersama-sama mengembangkan muatan roket yang akan didaratkan di bulan.Upacara itu telah berlangsung dengan dihadiri oleh para pejabat di Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) dan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA).NASA berencana akan meluncurkan sembilan pendarat bulan swasta mulai tahun depan guna menangani tugas penelitian mendalam tentang permukaan bulan dan lingkungan sekitarnya agar mencapai target pendaratan pada tahun 2024.Roket tersebut akan dibuat oleh perusahaan AS, sementara muatannya akan dikembangkan oleh NASA bersama tim peneliti Korea Selatan di bawah pimpinan NASA.Sementara itu, pemerintah Korea Selatan mengungkapkan akan secara agresif berpartisipasi dalam proyek eksplorasi ruang angkasa internasional, sekaligus meningkatkan investasi dalam teknologi luar angkasa.