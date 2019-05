Korsel dan AS Sesuaikan Kembali Perundingan Denuklirisasi Korut

Photo : KBS News

Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) telah membahas langkah-langkah untuk mewujudkan denuklirisasi Korea Utara (Korut).Perwakilan Juru Bicara Gedung Putih melalui laporan pers menyampaikan bahwa kedua pemimpin telah membicarakan kondisi terkini mengenai proses denuklirisasi Korut dan rencana untuk denuklirisasi yang lengkap, penuh dan dapat diverifikasi.Walau tidak menyebut bantuan pangan untuk Korut secara jelas, tapi diperkirakan perihal tersebut akan dibahas di pertemuan tingkat kerja dalam waktu dekat karena Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga telah mengungkapkan pendapat positifnya mengenai hal tersebut dalam pertemuan media sebelumnya.Selain itu, Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun yang mengunjungi Korsel juga akan menemui pihak yang bersangkutan perihal nuklir Korut untuk mengatur langkah-langkah yang memungkinkan demi perundingan Korut dan AS.Pertemuan tingkat kerja Korsel dan AS juga kemungkinan besar akan membahas soal kesulitan pangan di Korut, selain peluncuran proyektil jarak pendek yang dilakukan Pyongyang pada minggu lalu.Wadah pemikir (Think tank) di AS juga menyebutkan perlunya penanganan isu bantuan pangan bagi Korut, tetapi Partai Demokrat maupun Partai Republik AS mengungkapkan tanggapannya bahwa sanksi terhadap Korut perlu diperkuat.Kondisi saat ini diperkirakan akan menjadi beban bagi kebijakan Pemerintahan Trump terhadap Korut.