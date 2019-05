Gedung Putih: AS Tidak akan Campur Tangan jika Korsel Kirim Bantuan Pangan ke Korut

Photo : KBS News

Gedung Putih mengatakan pada hari Rabu (8/5/19) bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan “campur tangan” jika Korea Selatan memutuskan untuk mengirim bantuan pangan ke Korea Utara.Juru Bicara Gedung Putih AS Sarah Sanders membuat pernyataan kepada wartawan ketika ditanya apakah Trump menyetujui rencana tersebut meskipun Korea Utara telah meluncurkan proyektil minggu lalu.Sanders mengatakan bahwa AS akan melanjutkan tekanan maksimumnya terhadap Korea Utara dan Washington tetap fokus pada denuklirisasi.Tetapi dia menambahkan bahwa jika Korea Selatan bergerak maju dengan bantuan pangan kemanusiaan, Gedung Putih “tidak akan campur tangan.”Komentar Sanders tersebut dilontarkan setelah panggilan telepon antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa (7/5/19), di mana kedua pemimpin menyatakan dukungan untuk kemungkinan bantuan pangan kemanusiaan dari Korea Selatan ke Korea Utara.