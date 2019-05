Photo : YONHAP News

Pejabat Sekretaris Pertahanan AS Patrick Shanahan menyebutkan beberapa proyektil yang diluncurkan ke arah perairan Laut Timur oleh Korea Utara pada tanggal 4 Mei merupakan "roket dan rudal."Shanahan menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan sub-komite pertahanan Senat AS pada hari Rabu (8/5/19). Dikatakan pula bahawa Kepala Staf Gabungan Joseph Dunford telah berbicara melalui telepon bahwa Korea Utara kini tengah meluncurkan roket dan rudal.Para pengamat memperkirakan ada kemungkinan bahwa pernyataan pejabat tinggi pertahanan tersebut sudah tercermin dari hasil analisis terakhir oleh otoritas militer mengenai identifikasi proyektil yang tepat.Kantor berita Reuters mengatakan pihak Kementerian Pertahanan AS untuk pertama kalinya menyebut rincian terkait proyektil yang ditembakkan Korea Utara baru-baru ini.