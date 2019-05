Penembakan Proyektil Korut Kemungkinan Melanggar Sanksi PBB

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan (JCS) melaporkan ke parlemen pada hari Jumat (10/5/19) bahwa proyektil yang diluncurkan Korea Utara (Korut) pada hari Kamis (9/5/19) tampaknya merupakan rudal jarak pendek.Kementerian Pertahanan menganalisis bahwa Korut meluncurkan dua rudal sejauh 40 kilometer pada pukul 16:29 dan 16:49 waktu Korea, dan jarak tempuh masing-masing sekitar 420 kilometer dan 270 kilometer.Otoritas Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) sedang meneliti apakah dua rudal itu merupakan rudal balistik atau tidak.Dewan Keamanan Perserikat Bangsa-Bangsa melarang segala peluncuran rudal balistik dalam resolusi No. 1874 yang diadopsi sejak Korut meluncurkan rudal jangka panjang pada tahun 2009 silam.Ketua Komite Urusan Pertahanan Parlemen Ahn Baek-kyu menjelaskan, jika rudal yang diluncurkan Korut hari Kamis kemarin dipastikan sebagai rudal balistik, Korut telah melanggar resolusi PBB.Menurutnya, analisis lebih lanjut diperlukan karena rudal itu diluncurkan dengan ketinggian yang relatif rendah, yakni sekitar 40 kilometer.Ahn menilai bahwa Korut melakukan provokasi itu untuk menentang pendapat AS untuk mempertahankan sanksi terhadap Korut sekaligus menyatakan niatnya untuk mencari jalan baru.Ditambahkannya, Korut berniat untuk memprotes latihan militer Korsel dan juga menimbulkan konflik internal di Korsel.Militer Korsel melaporkan bahwa belum ada gerakan khusus dari militer Korut setelah peluncuran rudal kemarin.