Lotte Chemical Operasikan Pabrik Petrokimia Raksasa di Bagian Tenggara AS

Photo : YONHAP News

Lotte Chemical telah meresmikan sebuah kompleks pabrik petrokimia diLouisiana, bagian tenggara Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (9/5/19).Pabrik Lotte Chemical ini akan memproduksi etilena sebanyak satu juta ton pertahun.Dengan demikian, Lotte Chemical yang dianggap sebagai penguasa etilena Korea Selatan (Korsel) itu akan naik ke posisi ketujuh di dunia, dengan jumlah produksi mencapai 4,5 juta ton pertahun.Kompleks pabrik Lotte Chemical yang dibangun selama tiga tahun ini merupakan sebuah proyek kolaborasi dengan Axiall Corporation AS, dan Grup Lotte memiliki saham sebanyak 88%.Jumlah keseluruhan modal yang ditanam Lotte mencapai 3,1 miliar dolar Amerika dan Lotte menjadi perusahaan domestik kedua yang menanam modal terbanyak di AS.Selain etilena, di kompleks pabrik seluas 152 lapangan sepak bola ini akan diproduksi etilena glikol sebanyak 700 ribu ton pertahun. Ini merupakan kali pertama bagi Perusahaan Petrokimia Korsel untuk mendirikan pabrik berskala besar di AS.Dalam sambutan pada upacara peresmian pabrik tersebut, Direktur Utama Lotte mengatakan pihaknya berbangga sebagai perusahaan Korsel pertama yang mengelola pabrik di AS dan berperan penting demi masa depan industri petrokimia Korsel.