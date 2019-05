Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon dan Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Stephen Biegun telah memimpin pertemuan kelompok kerja Korsel dan Amerika Serikat (AS) di kantor Kementerian Luar Negeri Korea Selatan di Seoul pada hari Jumat (10/5/19) siang.Pada pertemuan itu, kedua pihak membahas latar belakang peluncuran proyektil yang dilakukan Korea Utara secara berturut-turut, lalu membicarakan langkah penanggulangannya ke depan.Sebelumnya, kedua pihak juga direncanakan akan membicarakan proyek kolaborasi dua Korea termasuk bantuan pangan kemanusiaan, tapi isu tersebut disisihkan pada hari ini mengingat isu proyektil yang kembali diluncurkan kemarin.Pengarahan pasca pertemuan yang telah direncanakan juga dibatalkan atas permintaan dari pihak AS.Sebelumnya, Biegun bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha pada Jumat pagi.Dalam pertemuan tersebut, Menlu Kang mengatakan bahwa peluncuran misil jarak pendek dari Korea Utara sama sekali tidak membantu usaha dalam memperbaiki hubungan antar-Korea dan meredakan ketegangan militer di Semenanjung Korea.Dia juga menegaskan bahwa dialog yang serius antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS saat ini sangat dibutuhkan.Biegun juga mengatakan, bahwa saat ini komunikasi antara Korea Selatan dan AS sangat penting dan pintu tetap terbuka untuk Pyongyang kembali bernegosiasi.Sementara itu, Biegun membahas situasi seputar Semenanjung Korea dengan mitranya Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korsel Kim Hyun-jong dan Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yeon-chol.