PDB per Kapita Korut Hanya Mencapai 1.400 Dolar Amerika

Photo : YONHAP News

Menurut hasil analisa volume perekonomian Korea Utara berdasarkan cahaya lampu di Korea Utara yang diambil foto satelit, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di Korea Utara hanya mencapai 1.400 dolar Amerika atau 1,65 juta won.Harian Inggris The Times pada hari Minggu (12/5/19) melaporkan bahwa World Data Lab yang berbasis di Vienna, Austria memperkirakan kemampuan ekonomi Korea Utara melalui jumlah cahaya lampu.Dibandingkan China dan Korea Selatan yang berdekatan dengan Korea Utara, cahaya lampu di Korea Utara hampir tidak terlihat dari foto satelit. Khususnya jumlah cahaya lampu pada malam hari menurun hingga 40% selama tahun 2013 hingga 2015 lalu.Hasil tersebut berhubungan dengan penurunan volume ekonomi Korea Utara dan PDB per kapita di Korea Utara yang diperkirakan mencapai 1.400 dolar Amerika, lebih sedikit daripada perkiraan Korea Selatan yakni 2.500 dolar Amerika.World Data Lab menyatakan penurunan jumlah cahaya di Korea Utara dalam periode tersebut disebabkan oleh kekeringan tahun 2015 lalu.Korea Utara bergantung pada pembangkit listrik tenaga air untuk menyediakan listrik, namun kekeringan tahun 2015 menurunkan jumlah hasil panen dan produksi listrik.Harian tersebut juga menambahkan, uji coba nuklir keenam Korea Utara turut menyulitkan kondisi ekonomi Korea Utara karena minyak bumi dan gas dari China dibatasi akibat sanksi internasional terhadap Korea Utara.