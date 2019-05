Photo : YONHAP News

Sebuah survei baru menunjukkan bahwa fenomena Gelombang Korea atau Hallyu telah menguasai Vietnam.Sebuah perusahaan peneliti pasar Vietnam, Q&Me mengatakan pada hari Minggu (13/5/19) bahwa mereka melakukan jajak pendapat kepada 917 orang dewasa Vietnam tentang pemikiran mereka tentang Korea Selatan. Sebanyak 765 diantaranya mengatakan bahwa mereka memiliki pandangan positif tentang Korea Selatan, sementara 37% mengatakan mereka sangat menyukai Korea Selatan.Ketika ditanya apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran mereka ketika mendengar kata 'Korea Selatan', 42% responden mengatakan makanan Korea, diikuti oleh Kimchi, K-pop dan film Korea.Khususnya sebanyak 68% responden menyukai drama dan film Korea Selatan, diantaranya drama "Descendants of the Sun" dan "Boys Over Flower".Survei juga menemukan bahwa 51% responden menyukai K-pop, dengan kelompok favorit mereka BTS, Big Bang dan Blackpink.