Trump Bertemu Ketua Grup Lotte, Puji Investasi Lotte di Lousiana

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu dengan ketua grup Lotte Shin Dong-bin di Gedung Putih dan menyampaikan terima kasih atas investasi besar perusahaan Korea Selatan di AS.Menyusul pertemuan mereka pada hari Senin (13/5/19) kemarin, Trump mengatakan lewat akun Twitternya bahwa ia senang menyambut ketua grup Lotte, Shin ke Gedung Putih, sambil mengunggah foto dirinya bersama delegasi Shin.Trump menyebutkan bahwa perusahaan Korea Selatan tersebut melakukan investasi sebesar 3,1 miliar dolar Amerika di Lousiana, sembari mengutip bahwa investasi tersebut merupakan investasi terbesar di AS yang dilakukan oleh perusahaan Korea Selatan dan berhasil menciptakan lebih dari ribuan lapangan kerja untuk warga Amerika.Ia lebih lanjut mengatakan bahwa mitra hebat seperti Korea Selatan sangat memahami bahwa ekonomi AS sedang berjalan lebih kuat daripada sebelumnya.Shin yang tengah berkunjung ke AS, menghadiri sebuah acara pada tanggal 9 Mei untuk menandai peresmian pabrik etilena raksasa yang dibangun oleh Lotte Chemicals di Lousiana yang mempunyai kapasitas produksi hingga satu juta ton per tahun.