Oh Shin-hwan Terpilih sebagai Ketua Fraksi Baru, Partai Bareunmirae

Photo : YONHAP News

Oh Shin-hwan terpilih sebagai Ketua Fraksi Partai Bareunmirae yang baru.Oh mengalahkan lawannya Kim Song-sik dengan memperoleh 13 suara dalam pemungutan suara yang dihadiri oleh 24 anggota partainya pada hari Rabu (15/5/19).Setelah memenangkan pemilihan tersebut, Oh bersumpah dirinya akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan rancangan undang-undang terkait kehidupan masyarakat jika kegiatan parlemen kembali berjalan dengan normal.Tugas utama Oh adalah menyelesaikan konflik internal Partai Bareunmirae. Dalam kampanye untuk ketua fraksi Partai Bareunmirae, ia mengatakan dirinya akan menggulingkan pimpinan saat ini termasuk ketua partainya, Sohn Hak-kyu dan kemudian menyusun kembali partai dengan Yoo Seung-min dan Ahn Cheol-soo.