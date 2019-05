Festival Film Cannes Ke-72 Mulai Digelar

Photo : KBS News

"Festival Film Cannes yang ke-72" digelar mulai hari Rabu (15/5/19) waktu Korea dan berlangsung selama dua belas hari hingga tanggal 24 Mei.Film "The Dead Don't Die" yang disutradarai oleh Jim Jarmusch, terpilih sebagai tayangan perdana dalam festival film ini.Sementara itu, Korea Selatan mengajukan sebanyak empat karya film, yakni "Parasite" karya Bong Joon-ho, "The Gangster, The Cop, The Devil" karya Lee Won-tae, "Reonghee" karya Yeon Je-gwang, dan film animasi karya Jong Da-hee.Film "Parasite"' khususnya merupakan salah satu dari 21 karya yang masuk nominasi untuk memenangkan hadiah tertinggi Festival Film Cannes, yakni Palem Emas.