Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan bahwa AS dan Rusia memiliki target yang sama tentang isu Korea Utara.Menurut Media Agence France-Presse (AFP), Pompeo mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya berharap dapat menemukan cara agar kedua negara dapat bekerjasama, seusai pertemuan sekitar dua jam dengan mitranya Presiden Rusia Vladimir Putin di Sochi, Rusia pada hari Selasa (14/5/19) waktu setempat.Ditambahkannya, Presiden Putin memahami bahwa AS akan memimpin perihal penyelesaian isu tersebut, namun Pompeo berpendapat kedua negara tetap mempunyai cara untuk bekerjasama.Sebelumnya, Pompeo mengadakan pembicaraan dengan rekannya dari Rusia, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov untuk mendiskusikan kerjasama dalam berbagai isu termasuk Korea Utara, Iran dan Venezuela.Kedua menlu itu bertemu selama tiga jam pada hari Selasa (14/5/19) di kota resor Laut Hitam Sochi, di Rusia.Kedua pihak menyatakan perbedaan dalam pandangan mereka demi mencapai denuklirisasi Korea Utara, dengan Washington menegaskan akan melanjutkan sanksi dan Moskow menekankan bahwa mereka perlu menjamin keamanan.Dalam sebuah konferensi pers bersama setelah pertemuan, Pompeo menegaskan bahwa implementasi penuh dari sanksi AS harus terus dilanjutkan hingga denuklirisasi yang penuh dan terverifikasi oleh Korea Utara diwujudkan. Ia juga menambahkan bahwa Washington dan Moskow tengah bekerjasama dengan erat dalam perihal ini dengan cara yang sangat produktif.Lavrov mengatakan Rusia tengah mendorong dan bersiap untuk mendukung dialog antara Washington dan Pyongyang, tetapi mencatat bahwa Korea Utara mengharapkan konsesi dari AS.Dia menambahkan pula, bahwa Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berharap jaminan keamanan tertentu untuk negaranya yang dibalas oleh denuklirisasi dan denuklirisasi harus diperluas ke seluruh Semenanjung Korea.