Otomotif Korsel Harapkan Tarif Bea Masuk AS Tidak Diterapkan

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Yoo Myung-hee mengatakan pihaknya melakukan upaya semaksimal mungkin agar Korea Selatan (Korsel) dapat dikecualikan dari pelaksanaan tarif bea masuk, dalam pasal 232 UU Ekspansi Perdagangan AS.Sebelum berangkat dari Washington setelah kunjungannya selama enam hari, Yoo mengatakan pihaknya telah menyampaikan pendapat pemerintah Korsel kepada pemerintahan dan tokoh-tokoh utama di parlemen AS.Menurut pernyataannya, pemerintahan dan parlemen AS menilai positif atas upaya pemerintah Korsel seperti pemberlakuan revisi perjanjian perdagangan bebas (FTA) Korsel-AS.'Pasal 232 UU Ekspansi Perdagangan' merupakan peraturan untuk menerapkan tarif sebesar 25% bea masuk pada produk impor ke AS termasuk komponen otomotif dan mobil.Yoo juga mengatakan dirinya akan menunggu pengumuman resmi terkait dari pemerintah AS.