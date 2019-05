Menteri Ekonomi Korsel: Konflik Perdagangan AS dan China Berpengaruh Besar pada Ekonomi Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan Hong Nam-ki menilai bahwa keseriusan konflik perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China dapat berpengaruh besar pada ekonomi Korea Selatan dibandingkan sebelumnya.Dalam pertemuan menteri perekonomian pada hari Senin (20/5/19), Hong menyatakan bahwa AS dan China saling menaikkan tarif atas produk impor masing-masing dan juga mengisyaratkan akan mengambil langkah balasan.Dia mengatakan, pemerintah Seoul berharap agar konflik tersebut dapat dipecahkan sesegera mungkin, sambil juga berupaya untuk meminimalisir pengaruhnya terhadap ekonomi Korea Selatan.Menurutnya, pemerintah akan mengambil langkah stabilisasi keuangan apabila selisih fluktuasi di harga saham dan nilai tukar mata uang terus meningkat.Ditambahkan pula, pemerintah Korea Selatan akan mengambil langkah agar kegiatan ekspor Korea Selatan tidak merosot, dan juga berupaya agar Korea Selatan dikecualikan oleh AS dalam daftar negara pengenaan tarif tambahan atas mobil impor.Wakil PM Hong juga meminta kepada parlemen, untuk memeriksa dan meloloskan rancangan anggaran belanja negara tambahan agar pemerintah dapat memberikan dukungan kepada perusahaan eksportir.