AS: Lakukan Kerja Sama Erat dengan Korea Selatan dalam Bantuan Kemanusiaan Korea Utara

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa AS dan Korea Selatan tengah bekerja sama dengan erat dalam hal bantuan kemanusiaan pemerintah Seoul, dengan mengutip kekhawatiran atas kekurangan pangan yang serius di Korea Utara.Siaran Voice of America (VOA) melaporkan pada hari Selasa (21/5/19) bahwa seorang pejabat dari kementerian tersebut pada tanggal 20 Mei, lalu menyampaikan bahwa AS telah menyadari kekurangan pangan di Korea Utara dan sangat prihatin terhadap kesejahteraan dan situasi kemanusiaan Korea Utara.Dia menambahkan, AS tengah bekerja sama dengan Korea Selatan untuk mengambil langkah bersama. Namun dia menolak memberikan rincian mengenai komitmen Seoul untuk dukungan pangan ke Korea Utara, terlepas dari sumbangan senilai delapan juta dolar Amerika dalam bentuk proyek bantuan kemanusiaan.Pejabat tersebut juga mengatakan pada tanggal 17 Mei lalu, bahwa Presiden Trump telah menyampaikan pandangan positifnya mengenai upaya Presiden Moon terkait bantuan kemanusiaan tersebut dalam pembicaraan melalui telepon pada tanggal 7 Mei silam.