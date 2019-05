Moon Bertemu dengan Bush, Mantan Presiden AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mantan presiden Amerika Serikat George W. Bush atas perjalanannya ke Korea Selatan, untuk menghadiri upacara peringatan sepuluh tahun kematian mantan presiden Roh Moo-hyun.Moon bertemu dengan Bush di kantor kepresidenan Cheongwadae pada hari Kamis (23/5/19) dan menghargai bahwa keikutsertaan mantan presiden AS dalam acara peringatan tersebut merupakan langkah simbolis yang menunjukkan kekuatan persekutuan antara Korea Selatan dan AS.Bush berencana untuk mengirimkan potret Roh kepada keluarga mendiang presiden selama upacara peringatan. Moon menyebutkan, dirinya yakin hadiah Bush itu akan memberikan penghiburan yang besar bagi keluarga yang ditinggalkan.Presiden Moon mengutip bahwa Bush bersama dengan Roh, telah memainkan peran penting dalam membangun aliansi Korea Selatan dan AS yang lebih komprehensif, lewat pencapaian perjanjian perdagangan bebas Korea Selatan dan AS serta pembicaraan enam pihak untuk masalah nuklir.Moon menambahkan bahwa ia dan Presiden AS Donald Trump juga tengah bekerja sama dengan erat untuk membuat kemajuan yang lebih lanjut dalam aliansi kedua negara.