Menteri Pertahanan AS Akan Lakukan Lawatan ke Asia

Photo : KBS News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan pada hari Kamis (23/5/19) bahwa Pejabat Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan akan melakukan lawatan ke Asia mulai tanggal 28 Mei mendatang.Jadwal rincian kunjungan tidak disampaikan, namun Shanahan kemungkinan besar akan mengunjungi Korea Selatan, setelah Konferensi Keamanan Asia di Singapura yang rencananya diadakan pada tanggal 31 Mei hingga 2 Juni mendatang.Kementerian Pertahanan AS menambahkan, dalam kunjungan ke Asia tersebut Shanahan akan mengonfirmasi hubungan pertahanan dalam pertemuan bilateral maupun multi-pihak, dengan pemimpin otoritas masing-masing negara.