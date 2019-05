Gedung Putih: Trump Percaya pada Kim Jong-un

Photo : KBS News

Gedung Putih mengatakan pada hari Minggu (26/5/19) bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merasakan bahwa dia masih mempunyai hubungan yang baik dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, kendati adanya peluncuran misil Korea Utara pada awal bulan ini.Juru Bicara Gedung Putih AS Sarah Sanders mengatakan lewat sebuah acara di stasiun televisi AS NBC bahwa Presiden Trump merasa yakin bahwa Pemimpin Kim akan tetap teguh dengan komitmen yang telah ia buat kepada dirinya dan bergerak menuju denuklirisasi.Sanders yang menemani Trump pada perjalanannya ke Jepang mengatakan bahwa peluncuran misil oleh Korea Utara tidak mengganggu Trump dan ia tetap berfokus untuk melanjutkan “hubungan yang sangat baik” yang dia miliki dengan Kim.Pernyataan tersebut muncul setelah Trump menggungah sebuah cuitan di Twitter pada hari Minggu (26/5/19) bahwa Korea Utara telah meluncurkan “beberapa senjata kecil” namun ia tidak terganggu dengan peluncuran tersebut.