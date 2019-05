Jumlah Konsumsi Listrik Korea Selatan Terus Meningkat

Photo : YONHAP News

Konsumsi listrik perorangan di Korea Selatan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan melebihi jumlah konsumsi listrik Jepang, Inggris dan Jerman.Sebuah laporan berjudul 'KEPCO in Brief 2018' yang diterbitkan oleh Perusahaan Listrik Negara Korea Selatan (KEPCO) pada hari Senin (27/5/19), tercatat bahwa jumlah konsumsi listrik per orang mencapai 10,2 MWh dan meningkat 3,3% dibandingkan tahun 2017 lalu.Jumlah konsumsi per pelanggan tercatat sebesar 5,2 MWh setelah meningkat sebanyak 4,8% dan jumlah konsumsi di bidang layanan publik tercatat mencapai 22,3 MWh, dengan peningkatan sebanyak 1,4% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, jumlah konsumsi untuk industri turun sebanyak 0,6% dibandingkan tahun lalu akibat resesi ekonomi Korea, sehingga tercatat pada angka 137,2 MWh.Menurut KEPCO, jumlah konsumsi listrik di perumahan Korea Selatan mencapai 72.895 GWh, sehingga mencatat angka tertinggi sejak data konsumsi listrik dikumpulkan mulai tahun 1993 lalu.Menurut 'Atlas of Energy' dari Badan Energi Internasional (IEA), jumlah konsumsi listrik perorangan di Korea Selatan dalam setahun, lebih tinggi daripada Prancis yang mengkonsumsi 7,2 MWh, Jerman 7 MWh dan Inggris 5 MWh.