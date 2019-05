KTT AS-Jepang Digelar di Tokyo pada Hari Senin

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang sedang mengunjungi Jepang, telah mengadakan KTT dengan mitranya Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe di Tokyo, Jepang pada hari Senin (27/5/19).Dalam pertemuan tersebut, Presiden Trump mengatakan bahwa AS dan Korea Utara saling menghormati satu sama lain meskipun Korea Utara meluncurkan misil pada awal bulan ini, dan ada banyak hal baik yang akan terjadi dengan Pyongyang.Ditambahkannya, Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyadari pentingnya pembongkaran fasilitas nuklir, sehingga Trump berharap Kim akan memimpin perubahaan Korea Utara.Trump tidak akan bergesa-gesa mencapai denuklirisasi dan tetap akan mempertahankan sanksi terhadap Pyongyang.Sementara itu, PM Abe mengatakan bahwa sikap Jepang persis dengan AS untuk menangani isu Korea Utara dan juga memperlihatkan tekad untuk menggelar KTT antara Korea Utara dan Jepang.Sehubungan dengan negosiasi perdagangan antara AS dan Jepang, Trump mengatakan bahwa pengumuman yang baik akan dikeluarkan dan perdagangan yang tidak seimbang harus cepat diperbaiki.Sebelumnya, Trump bertemu dengan Kaisar Jepang Naruhito yang naik tahta pada tanggal 1 Mei lalu.