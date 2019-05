Pelaksanaan Hak Kontrol Operasi Perang oleh Militer Korsel Akan Diperiksa

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan berupaya mengadakan latihan militer bersama untuk menguji kemampuan Seoul dalam mengambil hak kontrol operasi perang (OPCON) dari pasukannya.Menurut Komando Gabungan Pasukan Korea Selatan dan AS, serta Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada hari Selasa (28/5/19), kemungkinan besar latihan gabungan untuk memeriksa kemampuan operasional awal (IOC) terhadap transfer hak kontrol operasi perang yang pertama akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang bersama dengan pimpinan kepala Angkatan Bersenjata Korea Selatan.Para pejabat militer Korea Selatan menjelaskan bahwa pemeriksaan latihan tersebut harus lolos dengan baik, sehingga rencana transfer OPCON yang tengah didorong oleh otoritas militer Korea Selatan dan AS, dapat berjalan dengan lancar.Artinya, jika hasil penilaian pertama menyatakan bahwa kemampuan militer Korea Selatan masih perlu diperkuat lebih lanjut, maka rencana transfer OPCON yang diharapkan paling cepat terjadi pada tahun 2022 kemungkinan besar akan ditunda.Otoritas militer Korea Selatan dan AS akan mengevaluasi kemampuan operasional awal, sekaligus melakukan latihan pos komando (CPX) gabungan.