Pence Komitmen Terus Lanjutkan Pemulangan Kerangka Jenazah Pahlawan Perang

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence menyatakan pada hari Senin (27/5/19) bahwa AS tidak akan menghentikan pekerjaan dan upaya untuk memulangkan sisa-sisa kerangka jenazah prajurit AS yang gugur pada Perang Korea.Dalam pidatonya untuk menadai Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Arlington, Pence berbicara mengenai kembalinya 55 kerangka jenazah dari Korea Utara pada tahun lalu, setelah pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada bulan Juni tahun lalu.Pence mengatakan bahwa beberapa kerangka jenazah telah diidentifikasi, namun masih banyak pekerjaan yang tersisa. Dia berkomitmen untuk tidak berhenti mencari tentara yang masih belum ditemukan.Pada bulan Agustus tahun lalu, Pence menghadiri upacara yang menandai pemulangan 55 kerangka jenazah serdadu AS yang menjadi korban dalam Perang Korea.Setelah itu, Instansi Pentagon Urusan Pencarian Tawanan Perang atau Perwira yang Hilang telah mengadakan negosiasi dengan Korea Utara untuk memulai pekerjaan penggalian kerangka jenazah tambahan, tetapi dilaporkan bahwa negosiasi telah ditangguhkan setelah runtuhnya KTT Hanoi pada bulan Februari lalu.