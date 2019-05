Kemhan AS: Peluncuran Rudal Korea Utara Langgar Resolusi PBB

Photo : YONHAP News

Pejabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Patrick Shanahan mengatakan pada hari Rabu (29/5/19) bahwa peluncuran rudal Korea Utara pada awal bulan ini melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.Shanahan membuat pernyataan tersebut kepada wartawan, dalam perjalanannya ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara selama seminggu.Sebelumnya, dirinya menggambarkan proyektil yang ditembakkan oleh Korea Utara pada awal bulan ini sebagai rudal jarak pendek. Namun, dia menegaskan bahwa AS masih berfokus pada dialog untuk menghapus program nuklir Korea Utara sambil tetap menerapkan sanksi.Sebenarnya, pernyataan Shanahan muncul menyusul pernyataan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton pada tanggal 25 Mei, yang mengatakan 'tidak ada keraguan' bahwa uji coba rudal Korea Utara telah melanggar resolusi PBB.Penilaian para pejabat tinggi tersebut, berbeda dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengklaim bahwa Korea Utara hanya menembakkan "senjata kecil" dan tidak melanggar resolusi PBB.Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Morgan Ortagus pada hari Rabu mengatakan pihaknya memfokuskan diri pada 'diplomasi', yang tampaknya merupakan pesan ajakan kepada Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan, sehubungan dengan pernyataan Shanahan sebelumnya. Ditambahkan pula, pekerjaan kementeriannya harus segera disiapkan jika kegiatan diplomasi gagal terlaksana.