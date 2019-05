Utusan Khusus AS, Korea Selatan dan Jepang akan Bertemu di Singapura

Photo : YONHAP News

Perwakilan khusus urusan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Stephen Biegun akan berkunjung ke Singapura mulai tanggal 31 Mei hingga tanggal 2 Juni, dalam rangka menghadiri forum keamanan regional dan bertemu dengan mitranya dari Korea Selatan dan Jepang.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pada hari Rabu (29/5/19) bahwa Biegun akan menghadiri 'Dialog Shangri-La' di Singapura, dan betemu dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Lee Do-hoon dan juga Kepala Biro Urusan Asia Pasifik di Kementerian Luar Negeri Jepang Kenji Kanasugi.Pihak kementerian mengatakan mereka akan membicarakan tentang denuklirisasi yang lengkap, terverfikasi dan menyeluruh dari Korea Utara. Para perwakilan juga diperkirakan akan mencari sarana untuk memecahkan kebuntuan saat ini dalam negosiasi antara Washington dan Pyongyang.Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo juga akan menghadiri forum dan rencananya akan mengadakan serangkaian pertemuan dengan menteri pertahanan AS, Jepang dan negara-negara lainnya.'Dialog Shangri-la' sendiri merupakan sebuah forum tahunan para pejabat pertahanan dan keamanan nasional yang mendorong diskusi tentang masalah regional Asia dan global.