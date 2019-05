Korea Utara Lakukan Serangan Dunia Maya Akibat Sanksi Internasional

Photo : YONHAP News

Para pejabat badan intelijen Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka tengah berpusat pada langkah awal pencegahan serangan dunia maya, yang diupayakan oleh Korea Utara yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat sanksi internasional.Menurut Siaran Voice of America (VOA), seorang pejabat tinggi Biro Federal Investigasi (FBI) AS urusan dunia maya, mengatakan dalam sebuah forum diskusi pada tanggal 29 Mei waktu setempat bahwa ekonomi Korea Utara telah dipengaruhi akibat dampak dari sanksi internasional.Ditambahkan bahwa operasi dunia maya, seperti peretasan mata uang virtual atau bank, merupakan sarana untuk menghasilkan uang.Dia menyampaikan kesimpulannya, dengan menyinggung serangan dunia maya yang dicurigai melibatkan Korea Utara, seperti peretasan Sony Pictures pada tahun 2014, peretasan Bank Sentral Bangladesh pada tahun 2016 serta serangan perangkat pemeras WannaCry pada tahun 2017.Selain itu, Kepala Pusat Integrasi Intelijen Ancaman Dunia Maya (CTIIC) di AS mengatakan pihaknya tengah berpusat pada pencegahan peretasan mata uang virtual diantara berbagai bentuk serangan dunia maya Korea Utara.Dalam forum diskusi itu, para peserta juga membahas cara-cara untuk menanggapi serangan dunia maya dari China, Iran dan Rusia, selain Korea Utara.