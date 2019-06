KTT Pertahanan Utama Asia Digelar di Singapura

Photo : YONHAP News

Para menteri pertahanan dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang menuntut pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara untuk memecahkan masalah nuklir Korea Utara dalam KTT Pertahanan Utama Asia yang digelar di Singapura pada hari Minggu (2/6/19).Tiga menteri tersebut bertukar pandangan mengenai isu di Semenanjung Korea termasuk masalah nuklir Korea Utara.Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo menekankan bahwa tiga negara harus berusaha agar Korea Utara cepat kembali ke meja dialog.Mereka juga menyepakati bahwa pelaksanaan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara sangatlah penting, dan kerja sama internasional untuk mencegah alih muatan secara ilegal di atas perairan oleh Korea Utara.Sementara itu, Menteri Pertahanan China Wei Fenghe mengeluarkan pernyataan yang berbeda bahwa pihaknya berharap komunitas internasional memberikan jawaban atas kekhawatiran Korea Utara yang terasa rasional. Ditambahkannya, pihaknya juga berharap agar isi resolusi Dewan Keamanan PBB dapat diubah di saat yang tepat.Pernyataan Menteri Pertahanan China tersebut ditafsirkan merupakan keinginannya agar komunitas internasional melonggarkan sejumlah sanksi sesuai langkah denuklirisasi yang diambil Korea Utara, dan kembali mengetatkan sanksi apabila Korea Utara tidak mematuhi kesepakatan, yang dikenal dengan istilah 'snapback'.Meskipun pandangan antara China dengan tiga negara yakni Korea Selatan, AS, Jepang tidak kunjung menyempit, Pejabat Sementara Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan mengunjungi Seoul pada hari Senin (3/6/19) untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo dan Presiden Moon Jae-in.