Biegun: Negosiasi Berkelanjutan Dapat Persempit Perbedaan Pandangan Antara Korut dan AS

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Stephen Biegun mengeluarkan pesan ajakan kepada Korea Utara (Korut) untuk berdialog menjelang peringatan satu tahun pembukaan KTT antara Korut-AS 12 Juni di Singapura.Menurut kantor berita Bloomberg, Biegun menyatakan dalam KTT Pertahanan Utama Asia atau 'Dialog Shangri-La' pada hari Minggu (2/6/19) bahwa dia meyakini Korea Utara dan AS dapat mengalami kemajuan dalam segala tujuan yang telah disepakati di KTT Korut-AS di Singapura tanggal 12 Juni tahun lalu. Ditambahkan pula, AS akan mempersempit perbedaan pandangan antara kedua negara melalui negosiasi yang berkelanjutan.Bloomberg melaporkan bahwa Biegun meminta kepada Korea Utara untuk terus berdialog, mencegah provokasi seperti uji coba peluncuran misil, dan berjuang demi kemajuan dalam kesepakatan melalui negosiasi.Sementara itu, kantor berita Reuters mengabarkan bahwa menurut Pejabat Sementara Menteri Pertahanan AS, Patrick Shanahan, tidak perlu melaksanakan kembali latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS yang telah ditunda pada tahun lalu.Ditambahkan pula, pasukan Korea Selatan telah mempersiapkan diri secara tunggal dari sisi militer walaupun latihan militer gabungan telah dihentikan.Meskipun Shanahan mengekspresikan Korea Utara sebagai ancaman terbesar di KTT Pertahanan Utama Asia di Singapura terakhir ini, namun Ia juga menekankan untuk terus berfokus pada negosiasi demi denuklirisasi Korea Utara.