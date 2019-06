Presiden Moon Terima Kunjungan Pejabat Menhan AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menegaskan bahwa persekutuan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) merupakan hal yang paling penting untuk menciptakan denuklirisasi lengkap dan membangun perdamaian permanen di Semenanjung Korea melalui dialog.Presiden Moon menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan Pejabat Sementara Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan di Kantor Kepresidenan Korea Selatan, Cheongwadae pada hari Senin (3/6/19).Juru bicara kantor kepresidenan Cheongwadae Ko Min-jung mengatakan bahwa Moon juga meminta dukungan AS agar proses perdamaian di Semenanjung Korea dapat membuahkan keberhasilan melalui hubungan aliansi kedua negara yang kuat.Sebagai tanggapannya, Shanahan menegaskan bahwa posisi pertahanan yang kuat melalui persekutuan Korea Selatan dan AS, tengah berkontribusi dalam mengamankan upaya diplomasi demi menyelesaikan isu Semenanjung Korea secara damai.Selain itu, Presiden Moon dan Menteri Shanahan kembali memastikan bahwa sanki terhadap Korea Utara harus diterapkan hingga proses denuklirisasi Korea Utara membuat kemajuan yang signifikan.