PNB Per Kapita Korsel Senilai 30 Ribu Dolar Amerika Dicapai pada Tahun 2017

Photo : KBS News

Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Korea Selatan yang melampaui 30 ribu dolar Amerika, dicapai setahun lebih awal, dari yang sebelumnya tahun 2018 menjadi tahun 2017, menyusul revisi tahun acuannya.Bank Sentral Korea (BOK) mengatakan pada hari Selasa (4/6/19) bahwa baik PNB per kapita maupun indeks pertumbuhan ekonomi ditingkatkan sebagai hasil dari revisi tahun acuan dari tahun 2010 menjadi 2015.Berdasarkan revisi tersebut, PNB per kapita Korea Selatan untuk tahun 2017 telah naik 1.990 dolar Amerika menjadi 31.734 dolar Amerika. Oleh karena itu, tahun pencapaian PNB per kapita yang menembus 30.000 dolar Amerika direvisi dari tahun 2018 menjadi 2017.Sedangkan PNB per kapita untuk tahun 2018 juga ikut direvisi menjadi 33.434 dolar Amerika, dari yang sebelumnya 31.349 dolar Amerika.Kurun waktu pencapaian PNB per kapita dari angka 20.000 ke angka 30.000 dolar Amerika turut berkurang dari 12 tahun menjadi 11 tahun.Sementara itu, tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun produk domestik bruto (PDB) riil dalam periode dari tahun 2001 hingga tahun 2018, meningkat 0,2%.Tingkat pertumbuhan untuk tahun 2019 tidak mengalami perubahan dan tetap berada di angka 2,7%. Namun rasio pertumbuhan sebelum tahun 2010, telah direvisi meningkat sebanyak 0,1 hingga 0,4%.Korea Selatan, seperti kebanyakan negara lainnya, secara teratur merevisi tahun acuannya untuk lebih mencerminkan perubahan dalam struktur ekonomi.