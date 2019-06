AS: Definisi Denuklirisasi adalah Denuklirisasi Sepenuhnya, Lengkap, dan Terverifikasi

Photo : YONHAP News

Setelah gagalnya KTT Korea Utara (Korut) dan Amerika Serikat (AS) di Hanoi, sebagian pihak mengatakan bahwa keduanya mempunyai pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan denuklirisasi.Sehubungan dengan itu, dalam wawancara dengan media di sela-sela KTT Pertahanan Utama Asia pada hari Senin (3/6/19) waktu setempat, Wakil Menteri Pertahanan AS Andrea Thompson menjelaskan definisi denuklirisasi AS yang menjadi inti perundingan terkait nuklir Korut adalah denuklirisasi sepenuhnya, lengkap dan terverifikasi. Kemudian, dia menambahkan bahwa AS tetap konsisten dalam mendefinisikan denuklirisasi tersebut.Thompson menjelaskan definisi denuklirisasi itu sejak awal telah disepakati oleh Kim Jong-un dan Trump dan tetap akan menjadi patokan hingga akhir.Ketika ditanya apakah definisi dari China dan Rusia juga sama, ia menjawab dirinya sadar bahwa sepertinya mereka tidak setuju dengan pandangan AS.Dilanjutkannya, pihaknya tetap akan menjalankan dialog penting tersebut dan membahas permasalahnya di meja runding.Para pejabat pemerintah AS mengakui Kim Jong-un telah menyepakai denuklirisasi sepenuhnya, lengkap, dan terverifikasi pada kesepakatan Singapura tahun lalu. Sedangkan Korut belum pernah mengakuinya secara resmi.