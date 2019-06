Trump Bersedia Bertemu dengan Kim Jong-un

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Rabu (5/6/19) waktu setempat mengatakan bahwa satu dari beberapa pejabat Korea Utara yang dikabarkan telah dibersihkan, tidak menjadi korban eksekusi pemimpin Kim Jong-un.Namun, satu pejabat yang disinggung Presiden Trump tersebut, tidak diketahui dengan jelas apakah yang dimaksud adalah Wakil Ketua Partai Buruh Kim Yong-chol yang dikabarkan diperintahkan kerja paksa, atau Perwakilan Khusus Korea Utara untuk AS Kim Hyuk-chol yang dilaporkan telah dibersihkan.Presiden Trump membuat pernyataan tersebut ketika ditanya mengenai laporan pembersihan para pejabat tinggi Korea Utara yang terlibat dalam KTT Korea Utara dan AS di Hanoi pada bulan Februari lalu, seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Irlandia.Kantor Berita Reuters mengatakan bahwa Trump sepertinya kebingungan antara Kim Yong-chol dan Kim Hyuk-chol sebagai sosok terdekat Pemimpin Kim Jong-un.Dalam kesempatan itu, Presiden Trump juga menyampaikan harapannya bahwa dia bersedia mengadakan pertemuan puncak ketiganya dengan pemimpin Kim di saat yang tepat.Pernyataan Trump tersebut diyakini bahwa AS berulang kali memastikan posisinya untuk tetap membuka momentum perundingan dengan Korea Utara, sekaligus terus menjaga komitmennya menuju denuklirisasi sepenuhnya dari negara komunis tersebut.