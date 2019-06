Korea Utara Protes Penilaian AS yang Kategorikan Korea Utara sebagai Negara Buruk

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Rabu (5/6/19) mengangkat isu terhadap 'Laporan Strategi Indo-Pasifik' yang baru-baru ini dirilis oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS).Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) melaporkan, kepala urusan peluncuran senjata dan riset perdamaian di Kementerian Luar Negeri Korea Utara telah mengatakan kepada wartawan bahwa AS jelas melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan dan martabat negara dengan menyebut Korea Utara sebagai 'negara buruk'.Dikatakan bahwa pernyataan AS yang merupakan mitra dialog Korea Utara, tidak ada bedanya dengan upaya untuk menimbulkan konfrontasi yang sebenarnya.Korea Utara juga menegaskan tetap memantau AS dengan ketat, terkait meningkatnya tekanan militer AS terhadap negaranya akhir-akhir ini.Pihaknya memperingatkan bahwa semakin banyak permusuhan AS terhadap Korea Utara juga akan membuat tanggapan mereka semakin kuat.Kementerian Pertahanan AS dalam laporan yang dirilis pada tanggal 1 Juni menetapkan Korea Utara sebagai negara buruk yang menjadi ancaman dalam keamanan kawasan Indo-Pasifik.