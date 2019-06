Trump Akan Kunjungi Korsel Usai KTT G20 di Osaka

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan melakukan lawatan ke Korea Selatan (Korsel) setelah menghadiri KTT G20 di Osaka pada tanggal 28-29 Juni mendatang.Salah seorang pejabat pemerintah Korsel menuturkan bahwa Korsel dan AS sepakat bahwa Trump akan berkunjung di sekitar waktu tersebut dan kantor kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae yang akan menetapkan jadwalnya.Dalam kunjungan Trump kedua kali ini, pemimpin negara Korsel dan AS diperkirakan akan membicarakan kebijakan terkait Korea Utara (Korut) termasuk persoalan nuklir Korut.