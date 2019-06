Perusahaan Korsel Hadapi Situasi Sulit Akibat Konflik antara AS dan China

Photo : KBS News

Akibat konflik perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China yang semakin memuncak, perusahaan Korea Selatan menghadapi situasi yang membingungkan.Pemerintah China meminta kepada perusahaan-perusahaan dunia di bidang teknologi pada tanggal 4 dan 5 Juni lalu agar tidak mengikuti permintaan pemerintah Washington. China memberi peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut bahwa mereka akan menghadapi situasi yang sangat serius apabila menghentikan pemasokan komponen kepada perusahaan China termasuk Huawei.Perusahaan-perusahaan yang menerima tuntutan pemerintah China antara lain Samsung Electronics, SK Hynix, Microsoft, Dell, ARM dan lainnya.Tuntutan pemerintah China bersifat sebagai balasan atas langkah pemerintah AS yang membatasi transaksi dengan Huawei dan perusahaan-perusahaan dari negara aliansi.Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Samsung dan SK Hynix menyatakan mereka sulit mengeluarkan pernyataan resmi diantara AS dan China.Pemerintah Seoul juga tetap menjaga sikap berhati-hati, namun dikhawatirkan tekanan dari dua negara untuk memilih salah satu pihak juga akan kian meningkat.