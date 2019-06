Kerangka Jenazah Tentara PBB Pertama Kali Ditemukan di Kawasan Hwasalmeori DMZ

Photo : YONHAP News

Kerangka jenazah yang diperkirakan sebagai tentara dari Pasukan PBB ditemukan untuk pertama kalinya di kawasan medan perang Hwasalmeori sekitar Zona Demiliterisasi (DMZ) di Cheorwon, Provinsi Gangwon.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pada hari Minggu (9/6/19) bahwa pihaknya berhasil menemukan kerangka jenazah yang diperkirakan sebagai tentara Amerika Serikat atau Perancis pada tanggal 5 Juni lalu di kawasan tersebut.Pihaknya menjelaskan bentuk tulang otak kerangka jenazah tersebut berciri khas orang Barat, dan barang lain seperti sepatu militer, kancing seragam militer, dan lainnya juga ditemukan di lokasi penemuan kerangka jenazah tersebut.Perang terjadi empat kali di medan perang Hwasalmeori saat perang Korea berlangsung, dan pasukan dari AS serta Perancis yang berskala masing-masing satu unit batalion mengambil bagian dalam perang tersebut. Akibatnya, seratus orang tentara dari pasukan PBB gugur di medan perang tersebut.Kementerian Pertahanan Korsel tetap bekerja sama dengan Badan Urusan Pejuang dan Veteran di AS, Kedutaan Besar Korsel dan Perancis untuk AS dalam mengonfirmasi identitas kerangka jenazah tersebut melalui pemeriksaan DNA.Sementara itu, Menteri Pertahanan Korsel Jeong Kyeong-doo akan mengunjungi lokasi penemuan kerangka jenazah tersebut pada hari Selasa (11/6/19) bersama pejabat-pejabat terkait. Di lokasi tersebut, Menteri Jeong akan meletakkan karangan bunga dan ​mengheningkan cipta.Hingga tanggal 9 Juni, 415 kerangka jenazah telah ditemukan di kawasan medan perang Hwasalmeori, dan jumlah barang peninggalan mencapai 29.813 buah.