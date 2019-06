Presiden Moon Berkunjung ke Pusat Perusahaan Rintisan di Finlandia

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang tengah melakukan perjalanan ke Finlandia, berkunjung ke Otaniemi yang disebut sebagai 'Silicon Valley Eropa' dan mendengar rahasia kesuksesan mereka pada hari Senin (10/6/19) waktu setempat.Otaniemi merupakan pusat dari kampus sekolah teknik Aalto University, Lembaga Riset dan Teknologi Nasional Finlandia (VTT), Pusat Perusahaan Rintisan dan menguasai lebih dari 50% dari penelitian dan pengembangan negaranya. Saat ini, Finlandia merupakan negara dengan perusahaan rintisan terbanyak di dunia jika dibandingkan dengan jumlah populasinya.Presiden Moon bertanya kepada VTT mengenai apa yang mereka lakukan untuk mengembangkan teknologi baru tersebut. Pihak VTT menjawab mereka telah berupaya untuk mengurangi hambatan akses bagi perusahaan menengah dan kecil, bahkan mendorong mereka untuk mencurahkan ide baru dengan memanfaatkan modal ventura.Dia juga berkesempatan untuk bertemu dengan para pejabat di perusahaan rintisan Korea Selatan 'Forethink' yang aktif di Finlandia untuk memberikan dorongan moral kepada mereka.Presiden Moon pada hari Selasa (11/6/19) juga bertemu dengan Perdana Menteri Finlandia Antti Rinne untuk mendiskusikan cara peningkatan perdagangan dan kerja sama bilateral, seperti bidang komunikasi generasi selanjutnya.Sementara itu, Moon mengatakan dirinya yakin bahwa dialog antar-Korea dan perundingan antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) akan segera dimulai kembali, karena negosiasi demi melanjutkan pertemuan-pertemuan tersebut tetap berlangsung.Moon mengungkapkan dalam jumpa pers seusai KTT antara Korea Selatan dan Finlandia pada hari Senin, bahwa dia juga telah menyadari munculnya kekhawatiran terhadap kebuntuan dialog tersebut akibat kegagalan KTT Korea Utara dan AS di Hanoi.Ditambahkannya, Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terus menyampaikan kepercayaan dan komitmen mereka demi dialog.Presiden Moon juga menggarisbawahi proses perdamaian di Semenanjung Korea telah membuat kemajuan yang signifikan.Dia menyebutkan, meskipun tampaknya untuk saat ini KTT ketiga antara Korea Utara dan AS tampak tidak memerlukan dukungan negara ketiga, namun dia akan meminta peranan Finlandia jika memang diperlukan.Sebagai tanggapannya, Presiden Finlandia Sauli Niinisto mengatakan Semenanjung Korea berada di posisi yang penting dalam perdamaian di seluruh dunia, dan Finlandia menilai tinggi atas upaya Korea Selatan dalam mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea.Dia lebih lanjut mengatakan Finlandia bersedia untuk memberikan dukungan dalam bentuk apa pun kepada Korea Selatan.