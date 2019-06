Trump akan Bahas Denuklirisasi Korea Utara dan Aliansi dengan Korsel di Seoul

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa selama lawatannya ke Seoul, Presiden AS Donald Trump akan membicarakan cara untuk memperkuat aliansi antara Korea Selatan dan AS serta mewujudkan denuklirisasi Korea Utara yang sepenuhnya, lengkap dan terverifikasi.Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Morgan Ortagus menyampaikan dalam pengarahan rutin hari Senin (10/6/19) bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo rencananya akan mendampingi Trump dalam perjalanannya ke Korea Selatan.Jubir Ortagus memperjelas bahwa sebelum diadakan KTT Korea Selatan dan AS, ketiga negara yakni AS, Korea Selatan dan Jepang juga akan membahas peningkatan kerja sama trilateral, di sela-sela KTT G20 di Osaka, Jepang pada tanggal 28 dan 29 Juni.Trump akan mengunjungi Seoul pada tanggal yang belum diumumkan untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in setelah menghadiri KTT G20 di Jepang.