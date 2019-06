Delegasi Pebisnis Korea Selatan di Kawasan Gaeseong Berkunjung ke AS

Photo : YONHAP News

Delegasi para pebisnis Korea Selatan mengunjungi Washington, Amerika Serikat (AS) setelah lebih dari tiga tahun sejak operasi kawasan industri Gaeseong, Korea Utara dihentikan.Mereka menghadiri sebuah forum mengenai kawasan Gaeseong yang diselenggarakan oleh ketua sub komite urusan Asia-Pasifik dalam Komite Luar Negeri di Majelis Rendah AS Brad Sherman di Washington pada hari Selasa (11/6/19).Para pebisnis Korea Selatan akan membujuk kongres dan pemerintah AS tentang perlunya nilai perdamaian dan pengoperasian kembali kawasan industri Gaeseong.Ini merupakan pertama kalinya kongres AS mendengarkan keterangan para pebisnis Korea Selatan mengenai kawasan gabungan antar-Korea di Gaeseong.Sebanyak 120 perusahaan Korea Selatan yang memiliki fasilitas produksi di kawasan industri Gaeseong baru-baru ini mendapat izin dari pemerintah Seoul untuk mengunjungi Korea Utara dalam rangka memeriksa aset mereka. Namun, izin dari pihak Korea Utara belum diberikan karena perundingan denuklirisasi tidak membuat kemajuan.Para pebisnis Korea Selatan juga berencana bertemu dengan para pejabat kementerian luar negeri di Washington, dan menegaskan bahwa pengoperasian kembali kawasan industri Gaeseong dapat mendorong ekonomi pasar di dalam Korea Utara dan mengarah ke denuklirisasi.