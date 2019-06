Pengusaha Korsel di Kompleks Industri Gaeseong Persuasi Parlemen AS

Photo : YONHAP News

Para pebisnis Korea Selatan di kawasan industri Gaeseong mengunjungi parlemen Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (11/6/19) waktu setempat untuk melakukan penjelasan dan membujuk anggota parlemen AS terkait pengoperasian kembali kawasan industri Gaeseong.Dalam pertemuan dengan anggota parlemen AS, perwakilan dari delegasi tersebut mengungkapkan pihaknya memahami kekhawatiran AS terkait pengoperasian kembali kawasan industri Gaeseong tersebut kemudian menawarkan langkah alternatif seperti pembayaran upah tenaga kerja secara langsung.Kemudian, perwakilan tersebut mengusulkan perusahaan AS agar berpartisipasi dalam pasar Korut karena pengoperasian kembali kawasan industri Gaeseong dapat membuka ekonomi pasar Korut.Sementara itu, parlemen AS mempunyai tanggapan yang berbeda. Mereka mendukung pertukaran sipil antar-Korea, tetapi memperingatkan bahwa pengoperasian kembali kawasan industri Gaeseong tanpa perubahan sikap Korut merupakan bentuk pelanggaran sanksi terhadap rezim Korut.Namun demikian, perwakilan pebisnis tersebut berencana memperluas pendapat mengenai perlunya pengoperasian kembali kawasan industri Gaeseong dengan menemui para pakar di AS dan melakukan wawancara dengan media setempat.Parlemen AS masih bersikap keras terhadap Korut, tetapi pengoperasian kembali kawasan industri Gaeseong dapat dibahas asalkan berdasarkan langkah denuklirisasi.