Kemlu AS Berbelasungkawa atas Meninggalnya Mantan Ibu Negara Korsel Lee Hee-ho

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (11/6/19) waktu setempat menyampaikan pesan belasungkawa atas meninggalnya mantan Ibu Negara Korea Selatan Lee Hee-ho.Kementerian tersebut menilai tinggi atas jasa almarhumah yang berjuang demi dialog antar-Korea dan perdamaian di Semenanjung Korea.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Morgan Ortagus dalam pernyataannya atas nama pemerintah AS, menyampaikan belasungkawa terdalam atas meninggalnya mantan Ibu Negara Lee Hee-ho. Ditambahkannya, mendiang mengorbankan hidupnya demi perdamaian dan kesejahteraan Semenanjung Korea dan mendorong dialog antara dua Korea.Sementara itu, ditafsirkan bahwa penegasan jasa mendiang dalam hubungan antar-Korea dan perdamaian Semenanjung Korea oleh Kementerian Luar Negeri AS merupakan bentuk ungkapan AS yang bertekad untuk memperbaiki hubungan bilateralnya dengan Korut.