Kementerian Unifikasi Korsel Upayakan Kemajuan Denuklirisasi Korut

Photo : YONHAP News

Jelang peringatan satu tahun Pernyataan Bersama Korea Utara (Korut) dan Amerika Serikat (AS) 12 Juni di Singapura, Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Korsel) pada hari Rabu (12/6/19) menyatakan, pihaknya akan melakukan upaya untuk kemajuan denuklirisasi yang lengkap melalui dialog dengan Korea Utara (Korut) berdasarkan kerja sama dengan AS.Juru Bicara Kementerian Unifikasi Lee Sang-min dalam pengarahan rutin hari Rabu ini menyampaikan bahwa pihaknya terus memperhatikan momentum dialog antara Korut dan AS pasca KTT Korut-AS di Hanoi.Lee menambahkan pihaknya tetap memandang adanya kemajuan dalam proses perdamaian Semenanjung Korea melalui tiga kali KTT antar-Korea dan dua kali KTT Korut-AS di Singapura pada tahun lalu dan Hanoi bulan Februari lalu.Meskipun belakangan ini hubungan Korut dan AS tidak lancar setelah pertemuan mereka di Hanoi berakhir tanpa membuahkan hasil, namun Kim Jong-un mengirim surat kepada Trump memperingati satu tahun KTT bilateral di Singapura. Trump sendiri menilai surat Kim sebagai surat yang 'sangat baik dan penuh kehangatan'.Surat tersebut mendapat perhatian apakah kedepannya dapat membantu menyelesaikan kondisi sulit diantara kedua pihak atau tidak.