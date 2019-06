Ban Ki-moon Minta Sekjen PBB Tetap Dukung Perdamaian di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Mantan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ban Ki-moon menemui Sekjen PBB Antonio Guterres di Markas PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Selasa (11/6/19) waktu setempat.Dalam kesempatan itu, Ban meminta Antonio Guterres untuk tetap mendukung perdamaian di Semenanjung Korea.Ban sedang mengunjungi New York lewat undangan sebuah grup penasihat senior internasional 'The Elders' dan Dewan Keamanan PBB.Ban bersama dengan Antonio Guterres menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas cara untuk mencegah dan mengontrol perselisihan pada hari Rabu (12/6/19) waktu setempat.Pada pertemuan dengan tokoh-tokoh dari grup 'The Elders', Ban menyampaikan rasa terima kasih kepada Antonio Guterres atas pemberian dukungan dan semangatnya pada setiap KTT antar-Korea dan KTT Korut-AS demi perdamaian di Semenanjung Korea.Sekjen PBB Antonio Guterres mengkhawatirkan kondisi saat ini yang menghadapi kesulitan terkait isu denuklirisasi Korut kemudian berjanji untuk mendorong dan mendukung dialog dengan Korut secara terus-menerus.